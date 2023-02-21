Ракович (Римская-Корсакова) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1864
Дата смерти14.10.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1864
Рождение ребёнка
16.04.1889
Дочь: Ракович Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Ракович Иван Егорович
Рождение ребёнка
10.02.1893
Дочь: Ракович Вера Ивановна
Отец ребёнка: Ракович Иван Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.10.1942