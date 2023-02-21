Ракович (Римская-Корсакова) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракович (Римская-Корсакова) Ольга Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1864

Дата смерти

14.10.1942

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1864

Отец: Римский-Корсаков Николай Владимирович

Мать: Римская-Корсакова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
16.04.1889

Дочь: Ракович Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Ракович Иван Егорович

Рождение ребёнка
10.02.1893

Дочь: Ракович Вера Ивановна

Отец ребёнка: Ракович Иван Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ракович Иван Егорович

Смерть
14.10.1942
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