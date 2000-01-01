Ракович Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракович Иван Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1863

Дата смерти

?.03.1919

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1889

Дочь: Ракович Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Ракович Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
10.02.1893

Дочь: Ракович Вера Ивановна

Мать ребёнка: Ракович Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ракович Ольга Николаевна

Смерть
?.03.1919
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