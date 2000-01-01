Ракович Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1863
Дата смерти?.03.1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1889
Дочь: Ракович Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Ракович Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
10.02.1893
Дочь: Ракович Вера Ивановна
Мать ребёнка: Ракович Ольга Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ракович Ольга Николаевна
Смерть
?.03.1919