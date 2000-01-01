Римская-Корсакова (Охотникова) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРимская-Корсакова (Охотникова) Наталья Николаевна

Римская-Корсакова (Охотникова) Наталья Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1838

Дата смерти

24.02.1913

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.08.1863

Муж: Римский-Корсаков Николай Владимирович

Рождение ребёнка
29.06.1864

Дочь: Ракович Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Владимирович

Рождение ребёнка
09.12.1865

Дочь: Римская-Корсакова Софья Николаевна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Владимирович

Смерть
24.02.1913
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close