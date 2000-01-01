Римская-Корсакова (Охотникова) Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1838
Дата смерти24.02.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.08.1863
Рождение ребёнка
29.06.1864
Дочь: Ракович Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Владимирович
Рождение ребёнка
09.12.1865
Дочь: Римская-Корсакова Софья Николаевна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Владимирович
Смерть
24.02.1913