Римский-Корсаков Анатолий Владимирович
Место рождения
Дата рождения06.08.1847
Дата смерти11.12.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1847
Рождение ребёнка
26.07.1877
Рождение ребёнка
01.04.1879
Дочь: Римская-Корсакова Инна Анатольевна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
02.11.1880
Сын: Римский-Корсаков Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.12.1915