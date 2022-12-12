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Римский-Корсаков Анатолий Владимирович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.08.1847

Дата смерти

11.12.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1847

Отец: Римский-Корсаков Владимир Михайлович

Мать: Попова Анна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.07.1877

Сын: Римский-Корсаков Всеволод Анатольевич

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
01.04.1879

Дочь: Римская-Корсакова Инна Анатольевна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
02.11.1880

Сын: Римский-Корсаков Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римская-Корсакова Анастасия Александровна

Смерть
11.12.1915
Москва, город федерального значения Москва
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