Римская-Корсакова (Быкова) Анастасия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1846
Рождение ребёнка
26.07.1877
Сын: Римский-Корсаков Всеволод Анатольевич
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Анатолий Владимирович
Рождение ребёнка
01.04.1879
Дочь: Римская-Корсакова Инна Анатольевна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Анатолий Владимирович
Рождение ребёнка
02.11.1880
Сын: Римский-Корсаков Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Анатолий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно