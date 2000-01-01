Римская-Корсакова (Быкова) Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРимская-Корсакова (Быкова) Анастасия Александровна

Римская-Корсакова (Быкова) Анастасия Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1846

Отец: Быков Александр Михайлович

Мать: Быкова Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
26.07.1877

Сын: Римский-Корсаков Всеволод Анатольевич

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Анатолий Владимирович

Рождение ребёнка
01.04.1879

Дочь: Римская-Корсакова Инна Анатольевна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Анатолий Владимирович

Рождение ребёнка
02.11.1880

Сын: Римский-Корсаков Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Анатолий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Римский-Корсаков Анатолий Владимирович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close