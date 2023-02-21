Быкова (Миллер) Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова (Миллер) Екатерина Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1829

Отец: Миллер Фёдор Иванович

Мать: Миллер Татьяна Львовна

Рождение ребёнка
Между 1835 и 1855

Дочь: Быкова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Быков Александр Михайлович

Рождение ребёнка
01.04.1846

Дочь: Римская-Корсакова Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Быков Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быкова Аделаида Александровна

Отец ребёнка: Быков Александр Михайлович

Смерть
Неизвестно
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