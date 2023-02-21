Быкова (Миллер) Екатерина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1829
Отец: Миллер Фёдор Иванович
Мать: Миллер Татьяна Львовна
Рождение ребёнка
Между 1835 и 1855
Дочь: Быкова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Быков Александр Михайлович
Рождение ребёнка
01.04.1846
Дочь: Римская-Корсакова Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Быков Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быкова Аделаида Александровна
Отец ребёнка: Быков Александр Михайлович
Смерть
Неизвестно