Миллер Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиллер Фёдор Иванович

Миллер Фёдор Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Миллер Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
23.05.1819

Жена: Миллер Татьяна Львовна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Миллер Лев Фёдорович

Мать ребёнка: Миллер Татьяна Львовна

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Миллер Аглаида Фёдоровна

Мать ребёнка: Миллер Татьяна Львовна

Рождение ребёнка
22.11.1829

Дочь: Быкова Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Миллер Татьяна Львовна

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Миллер Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: Миллер Татьяна Львовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Хандрикова Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Миллер Татьяна Львовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close