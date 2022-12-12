Миллер Фёдор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Миллер Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
23.05.1819
Жена: Миллер Татьяна Львовна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Миллер Лев Фёдорович
Мать ребёнка: Миллер Татьяна Львовна
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Миллер Аглаида Фёдоровна
Мать ребёнка: Миллер Татьяна Львовна
Рождение ребёнка
22.11.1829
Дочь: Быкова Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Миллер Татьяна Львовна
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Миллер Владимир Фёдорович
Мать ребёнка: Миллер Татьяна Львовна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Хандрикова Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Миллер Татьяна Львовна
Смерть
Неизвестно