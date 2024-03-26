Миллер (Толстая) Татьяна Львовна 1788 — найти родственников по фамилии на Familio
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Миллер (Толстая) Татьяна Львовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1788

умерла Неизвестно

Мать
Толстая (Римская-Корсакова) Екатерина Михайловна1735 г.р.
Отец
Толстой Лёв Васильевич1740 г.р.
Супруги
Миллер Фёдор Иванович1792 г.р.
Дети
Миллер Лев Фёдорович1820 г.р.
Миллер Аглаида ФёдоровнаОколо 1822 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Толстой Лёв Васильевич

Мать: Толстая (Римская-Корсакова) Екатерина Михайловна

Бракосочетание
23.05.1819

Муж: Миллер Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Миллер Лев Фёдорович

Отец ребёнка: Миллер Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Миллер Аглаида Фёдоровна

Отец ребёнка: Миллер Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Миллер Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Миллер Фёдор Иванович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
22.11.1829

Дочь: Быкова (Миллер) Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Миллер Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Хандрикова (Миллер) Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Миллер Фёдор Иванович

Смерть
Неизвестно

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