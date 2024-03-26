Миллер (Толстая) Татьяна Львовна
женский, родилась 1788
умерла Неизвестно
МатьТолстая (Римская-Корсакова) Екатерина Михайловна1735 г.р.
ОтецТолстой Лёв Васильевич1740 г.р.
Супруги
Миллер Фёдор Иванович1792 г.р.
Дети
Миллер Лев Фёдорович1820 г.р.
Миллер Аглаида ФёдоровнаОколо 1822 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Бракосочетание
23.05.1819
Рождение ребёнка
1820
Сын: Миллер Лев Фёдорович
Отец ребёнка: Миллер Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Миллер Аглаида Фёдоровна
Отец ребёнка: Миллер Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Миллер Владимир Фёдорович
Отец ребёнка: Миллер Фёдор Иванович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.11.1829
Дочь: Быкова (Миллер) Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Миллер Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Хандрикова (Миллер) Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Миллер Фёдор Иванович
Смерть
Неизвестно