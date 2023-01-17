Миллер (Толстая) Татьяна Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Бракосочетание
23.05.1819
Рождение ребёнка
1820
Сын: Миллер Лев Фёдорович
Отец ребёнка: Миллер Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Миллер Аглаида Фёдоровна
Отец ребёнка: Миллер Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
22.11.1829
Дочь: Быкова Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Миллер Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Миллер Владимир Фёдорович
Отец ребёнка: Миллер Фёдор Иванович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Хандрикова Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Миллер Фёдор Иванович
Смерть
Неизвестно