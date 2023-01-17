Миллер (Толстая) Татьяна Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миллер (Толстая) Татьяна Львовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Толстой Лев Васильевич

Мать: Толстая Екатерина Михайловна

Бракосочетание
23.05.1819

Муж: Миллер Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Миллер Лев Фёдорович

Отец ребёнка: Миллер Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Миллер Аглаида Фёдоровна

Отец ребёнка: Миллер Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
22.11.1829

Дочь: Быкова Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Миллер Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Миллер Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Миллер Фёдор Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Хандрикова Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Миллер Фёдор Иванович

Смерть
Неизвестно
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