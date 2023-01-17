Толстая (Римская-Корсакова) Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смерти1788
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Рождение ребёнка
После 1760
Дочь: Толстая Александра Львовна
Отец ребёнка: Толстой Лев Васильевич
Рождение ребёнка
26.08.1770
Отец ребёнка: Толстой Лев Васильевич
Рождение ребёнка
04.10.1770
Дочь: Толстая Евдокия Львовна
Отец ребёнка: Толстой Лев Васильевич
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Толстой Лев Васильевич
Рождение ребёнка
12.03.1774
Дочь: Завалишина Надежда Львовна
Отец ребёнка: Толстой Лев Васильевич
Рождение ребёнка
16.10.1776
Дочь: Тютчева Екатерина Львовна
Отец ребёнка: Толстой Лев Васильевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Козлова Наталья Львовна
Отец ребёнка: Толстой Лев Васильевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Толбухина Елена Львовна
Отец ребёнка: Толстой Лев Васильевич
Рождение ребёнка
11.09.1784
Отец ребёнка: Толстой Лев Васильевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Миллер Анастасия Львовна
Отец ребёнка: Толстой Лев Васильевич
Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Миллер Татьяна Львовна
Отец ребёнка: Толстой Лев Васильевич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Щукина Варвара Львовна
Отец ребёнка: Толстой Лев Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1788