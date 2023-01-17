Толстая (Римская-Корсакова) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстая (Римская-Корсакова) Екатерина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Римский-Корсаков Михаил Андреевич

Мать: Римская-Корсакова Мария Варфоломеевна

Рождение ребёнка
После 1760

Дочь: Толстая Александра Львовна

Отец ребёнка: Толстой Лев Васильевич

Рождение ребёнка
26.08.1770

Сын: Толстой Михаил Львович

Отец ребёнка: Толстой Лев Васильевич

Рождение ребёнка
04.10.1770

Дочь: Толстая Евдокия Львовна

Отец ребёнка: Толстой Лев Васильевич

Рождение ребёнка
1772

Сын: Толстой Владимир Львович

Отец ребёнка: Толстой Лев Васильевич

Рождение ребёнка
12.03.1774

Дочь: Завалишина Надежда Львовна

Отец ребёнка: Толстой Лев Васильевич

Рождение ребёнка
16.10.1776

Дочь: Тютчева Екатерина Львовна

Отец ребёнка: Толстой Лев Васильевич

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Козлова Наталья Львовна

Отец ребёнка: Толстой Лев Васильевич

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Толбухина Елена Львовна

Отец ребёнка: Толстой Лев Васильевич

Рождение ребёнка
11.09.1784

Сын: Толстой Павел Львович

Отец ребёнка: Толстой Лев Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Миллер Анастасия Львовна

Отец ребёнка: Толстой Лев Васильевич

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Миллер Татьяна Львовна

Отец ребёнка: Толстой Лев Васильевич

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Щукина Варвара Львовна

Отец ребёнка: Толстой Лев Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстой Лев Васильевич

Смерть
1788
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