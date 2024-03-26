Толстая (Римская-Корсакова) Екатерина Михайловна 1735 — найти родственников по фамилии на Familio
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Толстая (Римская-Корсакова) Екатерина Михайловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1735

умерла 1788

Мать
Римская-Корсакова (Писарева) Мария ВарфоломеевнаНеизвестно г.р.
Отец
Римский-Корсаков Михаил Андреевич1708 г.р.
Супруги
Толстой Лёв Васильевич1740 г.р.
Дети
Толстая Александра ЛьвовнаПосле 1760 г.р.
Толстой Михаил Львович26.08.1770 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Римский-Корсаков Михаил Андреевич

Мать: Римская-Корсакова (Писарева) Мария Варфоломеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстой Лёв Васильевич

Рождение ребёнка
После 1760

Дочь: Толстая Александра Львовна

Отец ребёнка: Толстой Лёв Васильевич

Рождение ребёнка
26.08.1770

Сын: Толстой Михаил Львович

Отец ребёнка: Толстой Лёв Васильевич

Рождение ребёнка
04.10.1770

Дочь: Толстая Евдокия Львовна

Отец ребёнка: Толстой Лёв Васильевич

Рождение ребёнка
1772

Сын: Толстой Владимир Львович

Отец ребёнка: Толстой Лёв Васильевич

Рождение ребёнка
12.03.1774

Дочь: Завалишина (Толстая) Надежда Львовна

Отец ребёнка: Толстой Лёв Васильевич

Рождение ребёнка
16.10.1776

Дочь: Тютчева (Толстая) Екатерина Львовна

Отец ребёнка: Толстой Лёв Васильевич

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Козлова (Толстая) Наталья Львовна

Отец ребёнка: Толстой Лёв Васильевич

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Толбухина (Толстая) Елена Львовна

Отец ребёнка: Толстой Лёв Васильевич

Рождение ребёнка
11.09.1784

Сын: Толстой Павел Львович

Отец ребёнка: Толстой Лёв Васильевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Миллер (Толстая) Анастасия Львовна

Отец ребёнка: Толстой Лёв Васильевич

Калуга, город Калуга, Калужская область

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Миллер (Толстая) Татьяна Львовна

Отец ребёнка: Толстой Лёв Васильевич

Смерть
1788

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Щукина (Толстая) Варвара Львовна

Отец ребёнка: Толстой Лёв Васильевич

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