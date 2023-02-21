Римский-Корсаков Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смерти1722
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Толстая Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Варфоломеевна
Рождение ребёнка
13.08.1753
Сын: Римский-Корсаков Александр Михайлович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Варфоломеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Пётр Михайлович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Варфоломеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чичагова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Варфоломеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1722