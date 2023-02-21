Римский-Корсаков Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римский-Корсаков Михаил Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

1722

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Римский-Корсаков Андрей Иванович

Мать: Римская-Корсакова Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Толстая Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Варфоломеевна

Рождение ребёнка
13.08.1753

Сын: Римский-Корсаков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Варфоломеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Варфоломеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чичагова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Варфоломеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римская-Корсакова Мария Варфоломеевна

Смерть
1722
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