Толстой Михаил Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстой Михаил Львович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1770

Дата смерти

14.02.1832

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1770

Отец: Толстой Лев Васильевич

Мать: Толстая Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Волкова Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Толстая Авдотья Савельевна

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Толстая Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Толстая Авдотья Савельевна

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Михайлова Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Толстая Авдотья Савельевна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Толстой Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Толстая Авдотья Савельевна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Дембровская Мария Михайловна

Мать ребёнка: Толстая Авдотья Савельевна

Бракосочетание
1817

Жена: Толстая Авдотья Савельевна

Смерть
14.02.1832
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