Толстой Михаил Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1770
Дата смерти14.02.1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1770
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Волкова Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Толстая Авдотья Савельевна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Толстая Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Толстая Авдотья Савельевна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Михайлова Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Толстая Авдотья Савельевна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Толстой Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Толстая Авдотья Савельевна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Дембровская Мария Михайловна
Мать ребёнка: Толстая Авдотья Савельевна
Бракосочетание
1817
Смерть
14.02.1832