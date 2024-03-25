Толбухина (Толстая) Елена Львовна 1780 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Толбухина (Толстая) Елена Львовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1780

умерла 14.07.1868, Иваньково, Сереновская волость, Ярославский уезд

Мать
Толстая (Римская-Корсакова) Екатерина Михайловна1735 г.р.
Отец
Толстой Лёв Васильевич1740 г.р.
Супруги
Толбухин Василий Петрович07.07.1764 г.р.
Дети
Толбухин Константин Васильевич1810 г.р.
Толбухин Валериан Васильевич1812 г.р.
Показать еще 4
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Толстой Лёв Васильевич

Мать: Толстая (Римская-Корсакова) Екатерина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толбухин Василий Петрович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Толбухин Константин Васильевич

Отец ребёнка: Толбухин Василий Петрович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Толбухин Валериан Васильевич

Отец ребёнка: Толбухин Василий Петрович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Горяинова (Толбухина) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Толбухин Василий Петрович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Толбухин Лев Васильевич

Отец ребёнка: Толбухин Василий Петрович

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Крисинская (Толбухина) Авдотья Васильевна

Отец ребёнка: Толбухин Василий Петрович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Толбухин Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Толбухин Василий Петрович

Смерть
14.07.1868
Иваньково, Сереновская волость, Ярославский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.