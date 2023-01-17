Толбухина (Толстая) Елена Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти14.07.1868
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Рождение ребёнка
1810
Сын: Толбухин Константин Васильевич
Отец ребёнка: Толбухин Василий Петрович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Толбухин Валериан Васильевич
Отец ребёнка: Толбухин Василий Петрович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Горяинова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Толбухин Василий Петрович
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Толбухин Василий Петрович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Крисинская Авдотья Васильевна
Отец ребёнка: Толбухин Василий Петрович
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Толбухин Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.07.1868
Иваньково, Сереновская волость, Ярославский уезд