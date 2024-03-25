Толбухина (Толстая) Елена Львовна
женский, родилась 1780
умерла 14.07.1868, Иваньково, Сереновская волость, Ярославский уезд
МатьТолстая (Римская-Корсакова) Екатерина Михайловна1735 г.р.
ОтецТолстой Лёв Васильевич1740 г.р.
Супруги
Толбухин Василий Петрович07.07.1764 г.р.
Дети
Толбухин Константин Васильевич1810 г.р.
Толбухин Валериан Васильевич1812 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Сын: Толбухин Константин Васильевич
Отец ребёнка: Толбухин Василий Петрович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Толбухин Валериан Васильевич
Отец ребёнка: Толбухин Василий Петрович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Горяинова (Толбухина) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Толбухин Василий Петрович
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Толбухин Василий Петрович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Крисинская (Толбухина) Авдотья Васильевна
Отец ребёнка: Толбухин Василий Петрович
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Толбухин Василий Петрович
Смерть
14.07.1868
Иваньково, Сереновская волость, Ярославский уезд