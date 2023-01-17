Толбухина (Толстая) Елена Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толбухина (Толстая) Елена Львовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

14.07.1868

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Толстой Лев Васильевич

Мать: Толстая Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Толбухин Константин Васильевич

Отец ребёнка: Толбухин Василий Петрович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Толбухин Валериан Васильевич

Отец ребёнка: Толбухин Василий Петрович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Горяинова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Толбухин Василий Петрович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Толбухин Лев Васильевич

Отец ребёнка: Толбухин Василий Петрович

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Крисинская Авдотья Васильевна

Отец ребёнка: Толбухин Василий Петрович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Толбухин Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Толбухин Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толбухин Василий Петрович

Смерть
14.07.1868
Иваньково, Сереновская волость, Ярославский уезд
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