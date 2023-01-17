Горяинова (Толбухина) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти17.12.1851
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Толбухин Василий Петрович
Мать: Толбухина Елена Львовна
Дочь: Купреянова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Горяинов Николай Александрович
Сын: Горяинов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Горяинов Николай Александрович
Дочь: Горяинова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Горяинов Николай Александрович
Дочь: Горяинова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Горяинов Николай Александрович
Дочь: Горяинова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Горяинов Николай Александрович
Дочь: Горяинова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Горяинов Николай Александрович
Дочь: Дмитриева Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Горяинов Николай Александрович
Сын: Горяинов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Горяинов Николай Александрович
Сын: Горяинов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Горяинов Николай Александрович