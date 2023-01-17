Горяинова (Толбухина) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горяинова (Толбухина) Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

17.12.1851

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Толбухин Василий Петрович

Мать: Толбухина Елена Львовна

Рождение ребёнка
21.01.1832

Дочь: Купреянова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Горяинов Николай Александрович

Рождение ребёнка
12.08.1834

Сын: Горяинов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Горяинов Николай Александрович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.11.1837

Дочь: Горяинова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Горяинов Николай Александрович

Рождение ребёнка
29.09.1839

Дочь: Горяинова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Горяинов Николай Александрович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.06.1841

Дочь: Горяинова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Горяинов Николай Александрович

Рождение ребёнка
20.10.1843

Дочь: Горяинова Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Горяинов Николай Александрович

Рождение ребёнка
04.08.1846

Дочь: Дмитриева Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Горяинов Николай Александрович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.02.1849

Сын: Горяинов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Горяинов Николай Александрович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.12.1851

Сын: Горяинов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Горяинов Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горяинов Николай Александрович

Смерть
17.12.1851
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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