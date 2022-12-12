Купреянова (Горяинова) Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1832
Рождение ребёнка
08.07.1852
Сын: Купреянов Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Купреянов Яков Александрович
Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Купреянова Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Купреянов Яков Александрович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Купреянова Елизавета Яковлевна
Отец ребёнка: Купреянов Яков Александрович
Рождение ребёнка
01.11.1856
Сын: Купреянов Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Купреянов Яков Александрович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Купреянова Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Купреянов Яков Александрович
Рождение ребёнка
1861
Сын: Купреянов Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Купреянов Яков Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно