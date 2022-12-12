Купреянова (Горяинова) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купреянова (Горяинова) Елена Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1832

Отец: Горяинов Николай Александрович

Мать: Горяинова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
08.07.1852

Сын: Купреянов Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Купреянов Яков Александрович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Купреянова Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Купреянов Яков Александрович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Купреянова Елизавета Яковлевна

Отец ребёнка: Купреянов Яков Александрович

Рождение ребёнка
01.11.1856

Сын: Купреянов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Купреянов Яков Александрович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Купреянова Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Купреянов Яков Александрович

Рождение ребёнка
1861

Сын: Купреянов Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Купреянов Яков Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Купреянов Яков Александрович

Смерть
Неизвестно
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