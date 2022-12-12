Купреянов Владимир Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти1935
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Рождение ребёнка
12.09.1893
Сын: Купреянов Яков Владимирович
Мать ребёнка: Купреянова Ольга Рафаиловна
Рождение ребёнка
19.03.1895
Сын: Купреянов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Купреянова Ольга Рафаиловна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Купреянова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Купреянова Ольга Рафаиловна
Рождение ребёнка
20.04.1901
Дочь: Купреянова Елизавета Владимировна
Мать ребёнка: Купреянова Ольга Рафаиловна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Купреянова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Купреянова Ольга Рафаиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1935
Калуга, город Калуга, Калужская область