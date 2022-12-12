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Купреянов Владимир Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Купреянов Яков Александрович

Мать: Купреянова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
12.09.1893

Сын: Купреянов Яков Владимирович

Мать ребёнка: Купреянова Ольга Рафаиловна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
19.03.1895

Сын: Купреянов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Купреянова Ольга Рафаиловна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Купреянова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Купреянова Ольга Рафаиловна

Рождение ребёнка
20.04.1901

Дочь: Купреянова Елизавета Владимировна

Мать ребёнка: Купреянова Ольга Рафаиловна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Купреянова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Купреянова Ольга Рафаиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Купреянова Ольга Рафаиловна

Смерть
1935
Калуга, город Калуга, Калужская область
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