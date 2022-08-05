Купреянов Владимир Яковлевич
мужской, родился 1861
умер 1935, Калуга, город Калуга, Калужская область
ОтецКупреянов Яков Александрович08.07.1824 г.р.
МатьКупреянова (Горяинова) Елена Николаевна21.01.1832 г.р.
Супруги
Дети
Купреянов Яков Владимирович12.09.1893 г.р.
Купреянов Сергей Владимирович19.03.1895 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.09.1893
Сын: Купреянов Яков Владимирович
Мать ребёнка: Купреянова (Михайлова) Ольга Рафаиловна
Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
19.03.1895
Сын: Купреянов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Купреянова (Михайлова) Ольга Рафаиловна
Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Купреянова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Купреянова (Михайлова) Ольга Рафаиловна
Рождение ребёнка
20.04.1901
Дочь: Купреянова Елизавета Владимировна
Мать ребёнка: Купреянова (Михайлова) Ольга Рафаиловна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Купреянова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Купреянова (Михайлова) Ольга Рафаиловна
Смерть
1935
Калуга, город Калуга, Калужская область