Купреянов Владимир Яковлевич 1861 — найти родственников по фамилии на Familio

Купреянов Владимир Яковлевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1861

умер 1935, Калуга, город Калуга, Калужская область

Отец
Купреянов Яков Александрович08.07.1824 г.р.
Мать
Купреянова (Горяинова) Елена Николаевна21.01.1832 г.р.
Супруги
Купреянова (Михайлова) Ольга Рафаиловна1869 г.р.
Дети
Купреянов Яков Владимирович12.09.1893 г.р.
Купреянов Сергей Владимирович19.03.1895 г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Купреянов Яков Александрович

Мать: Купреянова (Горяинова) Елена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Купреянова (Михайлова) Ольга Рафаиловна

Рождение ребёнка
12.09.1893

Сын: Купреянов Яков Владимирович

Мать ребёнка: Купреянова (Михайлова) Ольга Рафаиловна

Тверь, город Тверь, Тверская область

Рождение ребёнка
19.03.1895

Сын: Купреянов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Купреянова (Михайлова) Ольга Рафаиловна

Тверь, город Тверь, Тверская область

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Купреянова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Купреянова (Михайлова) Ольга Рафаиловна

Рождение ребёнка
20.04.1901

Дочь: Купреянова Елизавета Владимировна

Мать ребёнка: Купреянова (Михайлова) Ольга Рафаиловна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Купреянова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Купреянова (Михайлова) Ольга Рафаиловна

Смерть
1935
Калуга, город Калуга, Калужская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.