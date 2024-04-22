город Тверь, город Тверь, город Тверь, Тверская область (на 2019) — Familio

Тверь

город Тверь, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Варианты названий
Калинин
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Города
1ТВЕРЬ. Губернский. (С пригородными слободами: Ямскою, Самарою большою, Самарою малою и Тресвятскою).При слиянии рек Волги, Тверцы и Тьмаки.51815538691597912612Церквей: православн. 32; единоверческ. 1; католическ. 1; лютеранск. 1. Монастырь мужск. 1. Часовень 4. Императорский дворец. Учебных заведений 4: гимназия, семинария, у Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тверская губерния, Тверской уезд
город Тверь

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область
77Тверьгород обл.подч.56°52'35°55'O-36-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, город Тверь
28701000001г Тверьгород
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