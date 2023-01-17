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Купреянов Яков Александрович

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Место рождения

Патино, Нероновская волость, Солигаличский уезд

Дата рождения

08.07.1824

Дата смерти

04.06.1880

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Патино, Нероновская волость, Солигаличский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1852

Сын: Купреянов Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Купреянова Елена Николаевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Купреянова Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Купреянова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Купреянова Елизавета Яковлевна

Мать ребёнка: Купреянова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
01.11.1856

Сын: Купреянов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Купреянова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Купреянова Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Купреянова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Купреянов Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Купреянова Елена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Купреянова Елена Николаевна

Смерть
04.06.1880
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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