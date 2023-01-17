Купреянов Яков Александрович
Место рождения
Дата рождения08.07.1824
Дата смерти04.06.1880
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.07.1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1852
Сын: Купреянов Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Купреянова Елена Николаевна
Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Купреянова Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Купреянова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Купреянова Елизавета Яковлевна
Мать ребёнка: Купреянова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
01.11.1856
Сын: Купреянов Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Купреянова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Купреянова Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Купреянова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Купреянов Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Купреянова Елена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.06.1880
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния