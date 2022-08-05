Купреянова (Михайлова) Ольга Рафаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купреянова (Михайлова) Ольга Рафаиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Купреянов Владимир Яковлевич

Рождение ребёнка
12.09.1893

Сын: Купреянов Яков Владимирович

Отец ребёнка: Купреянов Владимир Яковлевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
19.03.1895

Сын: Купреянов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Купреянов Владимир Яковлевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Купреянова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Купреянов Владимир Яковлевич

Рождение ребёнка
20.04.1901

Дочь: Купреянова Елизавета Владимировна

Отец ребёнка: Купреянов Владимир Яковлевич

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Купреянова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Купреянов Владимир Яковлевич

Смерть
1956

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