Купреянова (Михайлова) Ольга Рафаиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.09.1893
Сын: Купреянов Яков Владимирович
Отец ребёнка: Купреянов Владимир Яковлевич
Рождение ребёнка
19.03.1895
Сын: Купреянов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Купреянов Владимир Яковлевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Купреянова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Купреянов Владимир Яковлевич
Рождение ребёнка
20.04.1901
Дочь: Купреянова Елизавета Владимировна
Отец ребёнка: Купреянов Владимир Яковлевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Купреянова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Купреянов Владимир Яковлевич
Смерть
1956