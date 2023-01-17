Горяинов Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения05.02.1849
Дата смерти25.01.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1849
Бракосочетание
1871
Рождение ребёнка
03.09.1874
Сын: Горяинов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Горяинова Мария Александровна
Рождение ребёнка
14.01.1876
Дочь: Толстая Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Горяинова Мария Александровна
Рождение ребёнка
21.11.1879
Сын: Горяинов Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Горяинова Мария Александровна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Горяинов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Горяинова Мария Александровна
Рождение ребёнка
10.06.1888
Дочь: Горяинова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Горяинова Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боборыкина Евгения Васильевна
Мать ребёнка: Горяинова Мария Александровна
Смерть
25.01.1912
г. Женева, Швейцария