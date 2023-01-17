Горяинов Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоряинов Василий Николаевич

Горяинов Василий Николаевич

avatar

Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

05.02.1849

Дата смерти

25.01.1912

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1849

Отец: Горяинов Николай Александрович

Мать: Горяинова Александра Васильевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
1871

Жена: Горяинова Мария Александровна

Рождение ребёнка
03.09.1874

Сын: Горяинов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Горяинова Мария Александровна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.01.1876

Дочь: Толстая Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Горяинова Мария Александровна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.11.1879

Сын: Горяинов Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Горяинова Мария Александровна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Горяинов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Горяинова Мария Александровна

Рождение ребёнка
10.06.1888

Дочь: Горяинова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Горяинова Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боборыкина Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Горяинова Мария Александровна

Смерть
25.01.1912
г. Женева, Швейцария
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close