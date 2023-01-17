Толстая (Горяинова) Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения14.01.1876
Дата смерти20.05.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1876
Бракосочетание
С 11.01.1895 по 1907
Рождение ребёнка
10.10.1895
Сын: Арцимович Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Арцимович Михаил Викторович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
26.10.1897
Сын: Арцимович Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Арцимович Михаил Викторович
Рождение ребёнка
22.04.1899
Дочь: Ежова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Арцимович Михаил Викторович
Рождение ребёнка
13.09.1901
Дочь: Арцимович Мириам Михайловна
Отец ребёнка: Арцимович Михаил Викторович
Рождение ребёнка
17.03.1903
Сын: Арцимович Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Арцимович Михаил Викторович
г. Сувалки, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
18.11.1904
Сын: Арцимович Юрий Михайлович
Отец ребёнка: Арцимович Михаил Викторович
Бракосочетание
14.11.1907
Рождение ребёнка
17.02.1908
Дочь: Мансветова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Толстой Андрей Львович
Таптыково, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арцимович Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Арцимович Михаил Викторович
Смерть
20.05.1959
Москва, город федерального значения Москва
Похоронена в 1959 - Введенское кладбище, Москва.