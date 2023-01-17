Толстая (Горяинова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстая (Горяинова) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

14.01.1876

Дата смерти

20.05.1959

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1876

Отец: Горяинов Василий Николаевич

Мать: Горяинова Мария Александровна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
С 11.01.1895 по 1907

Муж: Арцимович Михаил Викторович

Рождение ребёнка
10.10.1895

Сын: Арцимович Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Арцимович Михаил Викторович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
26.10.1897

Сын: Арцимович Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Арцимович Михаил Викторович

Рождение ребёнка
22.04.1899

Дочь: Ежова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Арцимович Михаил Викторович

Рождение ребёнка
13.09.1901

Дочь: Арцимович Мириам Михайловна

Отец ребёнка: Арцимович Михаил Викторович

Рождение ребёнка
17.03.1903

Сын: Арцимович Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Арцимович Михаил Викторович

г. Сувалки, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
18.11.1904

Сын: Арцимович Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Арцимович Михаил Викторович

Бракосочетание
14.11.1907

Муж: Толстой Андрей Львович

Рождение ребёнка
17.02.1908

Дочь: Мансветова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Толстой Андрей Львович

Таптыково, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арцимович Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Арцимович Михаил Викторович

Смерть
20.05.1959
Москва, город федерального значения Москва
Похоронена в 1959 - Введенское кладбище, Москва.
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