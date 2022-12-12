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Мансветова (Толстая) Мария Андреевна

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Место рождения

Таптыково, Тульский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

17.02.1908

Дата смерти

03.05.1993

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1908

Отец: Толстой Андрей Львович

Мать: Толстая Екатерина Васильевна

Таптыково, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Между 1924 и 1929

Муж: Ваулин Александр Петрович

г. Прага, Чехословацкая республика
Рождение ребёнка
26.09.1929

Дочь: Бенетка Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Ваулин Александр Петрович

г. Прага, Чехословацкая республика
Бракосочетание
?.06.1938

Муж: Мансветов Владимир Фёдорович

г. Париз, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
1939

Сын: Ваулин Иван Александрович

Отец ребёнка: Ваулин Александр Петрович

Смерть
03.05.1993
г. Нью-Йорк, США
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