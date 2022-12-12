Мансветова (Толстая) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения17.02.1908
Дата смерти03.05.1993
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1908
Бракосочетание
Между 1924 и 1929
г. Прага, Чехословацкая республика
Рождение ребёнка
26.09.1929
Дочь: Бенетка Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Ваулин Александр Петрович
г. Прага, Чехословацкая республика
Бракосочетание
?.06.1938
г. Париз, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
1939
Сын: Ваулин Иван Александрович
Отец ребёнка: Ваулин Александр Петрович
Смерть
03.05.1993
г. Нью-Йорк, США