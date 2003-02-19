Ваулин Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваулин Александр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1894

Дата смерти

18.07.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1924 и 1929

Жена: Мансветова Мария Андреевна

г. Прага, Чехословацкая республика
Рождение ребёнка
26.09.1929

Дочь: Бенетка Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Мансветова Мария Андреевна

г. Прага, Чехословацкая республика
Рождение ребёнка
1939

Сын: Ваулин Иван Александрович

Мать ребёнка: Мансветова Мария Андреевна

Смерть
18.07.1976
г. Прага, Чехословацкая Социалистическая республика
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