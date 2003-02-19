Ваулин Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1894
Дата смерти18.07.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1924 и 1929
г. Прага, Чехословацкая республика
Рождение ребёнка
26.09.1929
Дочь: Бенетка Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Мансветова Мария Андреевна
г. Прага, Чехословацкая республика
Рождение ребёнка
1939
Сын: Ваулин Иван Александрович
Мать ребёнка: Мансветова Мария Андреевна
Смерть
18.07.1976
г. Прага, Чехословацкая Социалистическая республика