Бенетка (Ваулина) Татьяна Александровна
Место рожденияг. Прага, Чехословацкая республика
Дата рождения26.09.1929
Дата смерти19.02.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1929
г. Прага, Чехословацкая республика
Рождение ребёнка
01.11.1965
Сын: Бенетка Пётр
Отец ребёнка: Бенетка Владимир
г. Прага, Чехословацкая Социалистическая республика
Рождение ребёнка
12.10.1970
Дочь: Бенетка Яна
Отец ребёнка: Бенетка Владимир
г. Прага, Чехословацкая Социалистическая республика
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бенетка Владимир
Смерть
19.02.2003
г. Прага, Чешская республика