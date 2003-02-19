Бенетка (Ваулина) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бенетка (Ваулина) Татьяна Александровна

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Место рождения

г. Прага, Чехословацкая республика

Дата рождения

26.09.1929

Дата смерти

19.02.2003

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1929

Отец: Ваулин Александр Петрович

Мать: Мансветова Мария Андреевна

г. Прага, Чехословацкая республика
Рождение ребёнка
01.11.1965

Сын: Бенетка Пётр

Отец ребёнка: Бенетка Владимир

г. Прага, Чехословацкая Социалистическая республика
Рождение ребёнка
12.10.1970

Дочь: Бенетка Яна

Отец ребёнка: Бенетка Владимир

г. Прага, Чехословацкая Социалистическая республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бенетка Владимир

Смерть
19.02.2003
г. Прага, Чешская республика
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