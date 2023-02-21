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Бенетка Пётр

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Место рождения

г. Прага, Чехословацкая Социалистическая республика

Дата рождения

01.11.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1965

Отец: Бенетка Владимир

Мать: Бенетка Татьяна Александровна

г. Прага, Чехословацкая Социалистическая республика
Рождение ребёнка
20.04.2006

Дочь: Бенетка Нела

Мать ребёнка: не указана

г. Прага, Чешская республика
Рождение ребёнка
19.06.2008

Сын: Бенетка Тристан

Мать ребёнка: не указана

г. Прага, Чешская республика
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