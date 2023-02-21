Бенетка Пётр
Место рожденияг. Прага, Чехословацкая Социалистическая республика
Дата рождения01.11.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1965
Отец: Бенетка Владимир
г. Прага, Чехословацкая Социалистическая республика
Рождение ребёнка
20.04.2006
Дочь: Бенетка Нела
Мать ребёнка: не указана
г. Прага, Чешская республика
Рождение ребёнка
19.06.2008
Сын: Бенетка Тристан
Мать ребёнка: не указана
г. Прага, Чешская республика