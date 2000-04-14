Бенетка Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бенетка Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.04.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1965

Сын: Бенетка Пётр

Мать ребёнка: Бенетка Татьяна Александровна

г. Прага, Чехословацкая Социалистическая республика
Рождение ребёнка
12.10.1970

Дочь: Бенетка Яна

Мать ребёнка: Бенетка Татьяна Александровна

г. Прага, Чехословацкая Социалистическая республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бенетка Татьяна Александровна

Смерть
14.04.2000
г. Прага, Чешская республика
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