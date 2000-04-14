Бенетка Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.04.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1965
Сын: Бенетка Пётр
Мать ребёнка: Бенетка Татьяна Александровна
г. Прага, Чехословацкая Социалистическая республика
Рождение ребёнка
12.10.1970
Дочь: Бенетка Яна
Мать ребёнка: Бенетка Татьяна Александровна
г. Прага, Чехословацкая Социалистическая республика
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.04.2000
г. Прага, Чешская республика