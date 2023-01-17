Толстой Андрей Львович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНе указана
Дата смерти24.02.1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.11.1907
Рождение ребёнка
17.02.1908
Дочь: Мансветова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Толстая Екатерина Васильевна
Таптыково, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.02.1916
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния