Толстой Андрей Львович 06.12.1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Толстой Андрей Львович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 06.12.1877, Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область

умер 24.02.1916, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мать
Толстая (Берс) Софья Андреевна22.08.1844 ст. г.р.
Отец
Толстой Лёв Николаевич09.09.1828 г.р.
Супруги
Толстая (Дитерихс) Ольга Константиновна27.09.1872 г.р.
Толстая (Горяинова) Екатерина Васильевна14.01.1876 г.р.
Дети
Тимрот (Толстая) Софья Андреевна25.04.1900 г.р.
Толстой Илья Андреевич03.02.1903 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1877

Отец: Толстой Лёв Николаевич

Мать: Толстая (Берс) Софья Андреевна

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Бракосочетание
С 08.01.1899 по 1906

Жена: Толстая (Дитерихс) Ольга Константиновна

Рождение ребёнка
25.04.1900

Дочь: Тимрот (Толстая) Софья Андреевна

Мать ребёнка: Толстая (Дитерихс) Ольга Константиновна

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Рождение ребёнка
03.02.1903

Сын: Толстой Илья Андреевич

Мать ребёнка: Толстая (Дитерихс) Ольга Константиновна

Таптыково, Тульско-Басовский район , Тульская губерния

Бракосочетание
14.11.1907

Жена: Толстая (Горяинова) Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
17.02.1908

Дочь: Мансветова (Толстая) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Толстая (Горяинова) Екатерина Васильевна

Таптыково, Тульско-Басовский район , Тульская губерния

Смерть
24.02.1916
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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