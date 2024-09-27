Толстой Андрей Львович
мужской, родился 06.12.1877, Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
умер 24.02.1916, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
МатьТолстая (Берс) Софья Андреевна22.08.1844 ст. г.р.
ОтецТолстой Лёв Николаевич09.09.1828 г.р.
Супруги
Толстая (Дитерихс) Ольга Константиновна27.09.1872 г.р.
Толстая (Горяинова) Екатерина Васильевна14.01.1876 г.р.
Дети
Тимрот (Толстая) Софья Андреевна25.04.1900 г.р.
Толстой Илья Андреевич03.02.1903 г.р.Показать еще 1
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Место
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Рождение
06.12.1877
Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
С 08.01.1899 по 1906
Рождение ребёнка
25.04.1900
Дочь: Тимрот (Толстая) Софья Андреевна
Мать ребёнка: Толстая (Дитерихс) Ольга Константиновна
Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.02.1903
Мать ребёнка: Толстая (Дитерихс) Ольга Константиновна
Таптыково, Тульско-Басовский район , Тульская губерния
Бракосочетание
14.11.1907
Рождение ребёнка
17.02.1908
Дочь: Мансветова (Толстая) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Толстая (Горяинова) Екатерина Васильевна
Таптыково, Тульско-Басовский район , Тульская губерния
Смерть
24.02.1916
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург