Толстой Андрей Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстой Андрей Львович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Не указана

Дата смерти

24.02.1916

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.11.1907

Жена: Толстая Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
17.02.1908

Дочь: Мансветова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Толстая Екатерина Васильевна

Таптыково, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстая Ольга Константиновна

Смерть
24.02.1916
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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