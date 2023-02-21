Толстая (Дитерихс) Ольга Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстая (Дитерихс) Ольга Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1872

Дата смерти

14.10.1951

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1872

Отец: Дитерихс Константин Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1900

Дочь: Тимрот Софья Андреевна

Отец ребёнка: Толстой Андрей Львович

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстой Андрей Львович

Смерть
14.10.1951
Москва, город федерального значения Москва
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