Толстая (Дитерихс) Ольга Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1872
Дата смерти14.10.1951
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1872
Отец: Дитерихс Константин Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1900
Дочь: Тимрот Софья Андреевна
Отец ребёнка: Толстой Андрей Львович
Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.10.1951
Москва, город федерального значения Москва