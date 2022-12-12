Дитерихс Константин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1825
Дата смерти20.12.1899
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1872
Дочь: Толстая Ольга Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1874
Сын: Дитерихс Михаил Константинович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
20.12.1899