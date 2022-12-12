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Дитерихс Константин Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1825

Дата смерти

20.12.1899

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1872

Дочь: Толстая Ольга Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1874

Сын: Дитерихс Михаил Константинович

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
20.12.1899
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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