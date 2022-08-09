Дитерихс Михаил Константинович 05.04.1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дитерихс Михаил Константинович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 05.04.1874, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 09.09.1937, г. Шанхай, Шанхайский международный сетлмент

Отец
Дитерихс Константин Александрович18.01.1825 г.р.
Мать
Дитерихс (Мусницкая) Ольга Иосифовна08.11.1840 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1874

Отец: Дитерихс Константин Александрович

Мать: Дитерихс (Мусницкая) Ольга Иосифовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
09.09.1937
г. Шанхай, Шанхайский международный сетлмент

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