Дитерихс Михаил Константинович
мужской, родился 05.04.1874, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 09.09.1937, г. Шанхай, Шанхайский международный сетлмент
ОтецДитерихс Константин Александрович18.01.1825 г.р.
МатьДитерихс (Мусницкая) Ольга Иосифовна08.11.1840 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
05.04.1874
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
09.09.1937
г. Шанхай, Шанхайский международный сетлмент