Оболенская (Дитерихс) Елена Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оболенская (Дитерихс) Елена Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1862

Дата смерти

15.02.1918

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1862

Отец: Дитерихс Константин Александрович

Мать: Дитерихс Ольга Иосифовна

Бракосочетание
10.04.1895

Муж: Оболенский Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
25.12.1895

Сын: Оболенский Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Оболенский Алексей Алексеевич

Лифляндская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.12.1895

Дочь: Бакеева Зоя Алексеевна

Отец ребёнка: Оболенский Алексей Алексеевич

Лифляндская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.09.1897

Дочь: Нестеренко Марина Алексеевна

Отец ребёнка: Оболенский Алексей Алексеевич

Лифляндская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.07.1899

Сын: Оболенский Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Оболенский Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
19.07.1901

Сын: Оболенский Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Оболенский Алексей Алексеевич

Сестрорецк, Курортный район, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
15.02.1918
деревня Горки, Силезия, Германская империя