Оболенская (Дитерихс) Елена Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1862
Дата смерти15.02.1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1862
Бракосочетание
10.04.1895
Рождение ребёнка
25.12.1895
Сын: Оболенский Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Оболенский Алексей Алексеевич
Лифляндская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.12.1895
Дочь: Бакеева Зоя Алексеевна
Отец ребёнка: Оболенский Алексей Алексеевич
Лифляндская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.09.1897
Дочь: Нестеренко Марина Алексеевна
Отец ребёнка: Оболенский Алексей Алексеевич
Лифляндская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.07.1899
Сын: Оболенский Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Оболенский Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
19.07.1901
Сын: Оболенский Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Оболенский Алексей Алексеевич
Сестрорецк, Курортный район, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
15.02.1918
деревня Горки, Силезия, Германская империя