Нестеренко (Оболенская) Марина Алексеевна
Место рожденияЛифляндская губерния, Российская империя
Дата рождения17.09.1897
Дата смерти11.11.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1897
Бракосочетание
?.07.1914
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
15.03.1923
Рождение ребёнка
1925
Сын: Нестеренко Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Нестеренко Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Нестеренко Андрей Афанасьевич
Отец ребёнка: Нестеренко Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
1934
Сын: Нестеренко Дмитрий Афанасьевич
Отец ребёнка: Нестеренко Афанасий Андреевич
Смерть
11.11.1947