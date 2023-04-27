Нестеренко (Оболенская) Марина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеренко (Оболенская) Марина Алексеевна

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Место рождения

Лифляндская губерния, Российская империя

Дата рождения

17.09.1897

Дата смерти

11.11.1947

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1897

Отец: Оболенский Алексей Алексеевич

Мать: Оболенская (Дитерихс) Елена Константиновна

Бракосочетание
?.07.1914

Муж: Кропоткин Дмитрий Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
15.03.1923

Муж: Нестеренко Афанасий Андреевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Нестеренко Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Нестеренко Афанасий Андреевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Нестеренко Андрей Афанасьевич

Отец ребёнка: Нестеренко Афанасий Андреевич

Рождение ребёнка
1934

Сын: Нестеренко Дмитрий Афанасьевич

Отец ребёнка: Нестеренко Афанасий Андреевич

Смерть
11.11.1947

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