Оболенский Алексей Алексеевич
Место рожденияг. Варшава, Царство Польское, Российская империя
Дата рождения14.04.1856
Дата смерти22.05.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1856
Бракосочетание
10.04.1895
Рождение ребёнка
25.12.1895
Сын: Оболенский Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Оболенская (Дитерихс) Елена Константиновна
Рождение ребёнка
25.12.1895
Дочь: Бакеева (Оболенская) Зоя Алексеевна
Мать ребёнка: Оболенская (Дитерихс) Елена Константиновна
Рождение ребёнка
17.09.1897
Дочь: Нестеренко (Оболенская) Марина Алексеевна
Мать ребёнка: Оболенская (Дитерихс) Елена Константиновна
Рождение ребёнка
?.07.1899
Сын: Оболенский Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Оболенская (Дитерихс) Елена Константиновна
Рождение ребёнка
19.07.1901
Сын: Оболенский Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Оболенская (Дитерихс) Елена Константиновна
Сестрорецк, Курортный район, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
22.05.1910