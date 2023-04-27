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Оболенский Алексей Алексеевич

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Место рождения

г. Варшава, Царство Польское, Российская империя

Дата рождения

14.04.1856

Дата смерти

22.05.1910

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1856

Отец: Оболенский Алексей Васильевич

Мать: Оболенская (Сумарокова) Зоя Сергеевна

Бракосочетание
10.04.1895

Жена: Оболенская (Дитерихс) Елена Константиновна

Рождение ребёнка
25.12.1895

Сын: Оболенский Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Оболенская (Дитерихс) Елена Константиновна

Рождение ребёнка
25.12.1895

Дочь: Бакеева (Оболенская) Зоя Алексеевна

Мать ребёнка: Оболенская (Дитерихс) Елена Константиновна

Рождение ребёнка
17.09.1897

Дочь: Нестеренко (Оболенская) Марина Алексеевна

Мать ребёнка: Оболенская (Дитерихс) Елена Константиновна

Рождение ребёнка
?.07.1899

Сын: Оболенский Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Оболенская (Дитерихс) Елена Константиновна

Рождение ребёнка
19.07.1901

Сын: Оболенский Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Оболенская (Дитерихс) Елена Константиновна

Сестрорецк, Курортный район, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
22.05.1910

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