Оболенский Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОболенский Алексей Васильевич

Оболенский Алексей Васильевич

avatar

Место рождения

г. Париж, Французское королевство

Дата рождения

23.05.1819

Дата смерти

01.12.1884

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1819

Отец: Оболенский Василий Петрович

Мать: Оболенская (Мусина-Пушкина) Екатерина Алексеевна

Бракосочетание
26.10.1847

Жена: Оболенская (Сумарокова) Зоя Сергеевна

Рождение ребёнка
16.01.1850

Дочь: Боткина (Оболенская) Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Оболенская (Сумарокова) Зоя Сергеевна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
25.08.1851

Сын: Оболенский Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Оболенская (Сумарокова) Зоя Сергеевна

Павловск, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
?.07.1854

Дочь: Оболенская Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Оболенская (Сумарокова) Зоя Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.04.1856

Сын: Оболенский Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Оболенская (Сумарокова) Зоя Сергеевна

Рождение ребёнка
11.04.1858

Дочь: Родзянко (Оболенская) Зоя Алексеевна

Мать ребёнка: Оболенская (Сумарокова) Зоя Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
01.12.1884
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мы используем куки для улучшения работы сайта.