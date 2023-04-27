Оболенская (Мусина-Пушкина) Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1786
Дата смерти19.08.1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1818
Сретенского Сорока Богоявленская на Елохове церковь, Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
23.05.1819
Сын: Оболенский Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Оболенский Василий Петрович
г. Париж, Французское королевство
Рождение ребёнка
19.08.1820
Дочь: Потапова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Оболенский Василий Петрович
Рождение ребёнка
24.01.1822
Дочь: Мещерская София Васильевна
Отец ребёнка: Оболенский Василий Петрович
Рождение ребёнка
26.10.1823
Сын: Оболенский Александр Васильевич
Отец ребёнка: Оболенский Василий Петрович
Рождение ребёнка
04.02.1825
Сын: Оболенский Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Оболенский Василий Петрович
Рождение ребёнка
04.10.1826
Сын: Оболенский Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Оболенский Василий Петрович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Карамзина Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Оболенский Василий Петрович
Смерть
19.08.1875