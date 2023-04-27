Оболенская (Мусина-Пушкина) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оболенская (Мусина-Пушкина) Екатерина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1786

Дата смерти

19.08.1875

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.02.1818

Муж: Оболенский Василий Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Сретенского Сорока Богоявленская на Елохове церковь, Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
23.05.1819

Сын: Оболенский Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Оболенский Василий Петрович

г. Париж, Французское королевство
Рождение ребёнка
19.08.1820

Дочь: Потапова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Оболенский Василий Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.01.1822

Дочь: Мещерская София Васильевна

Отец ребёнка: Оболенский Василий Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.10.1823

Сын: Оболенский Александр Васильевич

Отец ребёнка: Оболенский Василий Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.02.1825

Сын: Оболенский Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Оболенский Василий Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.10.1826

Сын: Оболенский Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Оболенский Василий Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Карамзина Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Оболенский Василий Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.08.1875