Мещерская (Оболенская) София Васильевна
Место рождения
Дата рождения24.01.1822
Дата смерти03.06.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1822
Бракосочетание
14.01.1843
Рождение ребёнка
23.08.1848
Дочь: Татищева Екатерина Борисовна
Отец ребёнка: Мещерский Борис Васильевич
Рождение ребёнка
15.03.1850
Сын: Мещерский Борис Борисович
Отец ребёнка: Мещерский Борис Васильевич
Рождение ребёнка
15.07.1851
Дочь: Огарёва Мария Борисовна
Отец ребёнка: Мещерский Борис Васильевич
Рождение ребёнка
04.11.1852
Сын: Мещерский Сергей Борисович
Отец ребёнка: Мещерский Борис Васильевич
Рождение ребёнка
10.12.1854
Сын: Мещерский Алексей Борисович
Отец ребёнка: Мещерский Борис Васильевич
Рождение ребёнка
07.03.1864
Дочь: Гончарова Елена Борисовна
Отец ребёнка: Мещерский Борис Васильевич
Смерть
03.06.1891
Лотошино, Лотошинский муниципальный район, Московская область