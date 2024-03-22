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Мещерская (Оболенская) София Васильевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

24.01.1822

Дата смерти

03.06.1891

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1822

Отец: Оболенский Василий Петрович

Мать: Оболенская Екатерина Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
14.01.1843

Муж: Мещерский Борис Васильевич

Рождение ребёнка
23.08.1848

Дочь: Татищева Екатерина Борисовна

Отец ребёнка: Мещерский Борис Васильевич

Рождение ребёнка
15.03.1850

Сын: Мещерский Борис Борисович

Отец ребёнка: Мещерский Борис Васильевич

Рождение ребёнка
15.07.1851

Дочь: Огарёва Мария Борисовна

Отец ребёнка: Мещерский Борис Васильевич

Рождение ребёнка
04.11.1852

Сын: Мещерский Сергей Борисович

Отец ребёнка: Мещерский Борис Васильевич

Рождение ребёнка
10.12.1854

Сын: Мещерский Алексей Борисович

Отец ребёнка: Мещерский Борис Васильевич

Рождение ребёнка
07.03.1864

Дочь: Гончарова Елена Борисовна

Отец ребёнка: Мещерский Борис Васильевич

Смерть
03.06.1891
Лотошино, Лотошинский муниципальный район, Московская область
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