Огарёва (Мещерская) Мария Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОгарёва (Мещерская) Мария Борисовна

Огарёва (Мещерская) Мария Борисовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1851

Дата смерти

05.09.1919

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1851

Отец: Мещерский Борис Васильевич

Мать: Мещерская София Васильевна

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Карцова Мария Петровна

Отец ребёнка: Огарёв Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
17.10.1878

Сын: Огарёв Сергей Петрович

Отец ребёнка: Огарёв Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
26.03.1882

Сын: Огарёв Борис Петрович

Отец ребёнка: Огарёв Пётр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огарёв Пётр Николаевич

Смерть
05.09.1919
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close