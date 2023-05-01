Огарёва (Мещерская) Мария Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1851
Дата смерти05.09.1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1851
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Карцова Мария Петровна
Отец ребёнка: Огарёв Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
17.10.1878
Отец ребёнка: Огарёв Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
26.03.1882
Отец ребёнка: Огарёв Пётр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.09.1919