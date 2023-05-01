Огарёв Пётр Николаевич
мужской, родился 04.03.1849
умер 13.01.1917
Супруги
Огарёва (Мещерская) Мария Борисовна15.07.1851 г.р.
Дети
Карцова (Огарёва) Мария Петровна1876 г.р.
Огарёв Сергей Петрович17.10.1878 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Карцова (Огарёва) Мария Петровна
Мать ребёнка: Огарёва (Мещерская) Мария Борисовна
Рождение ребёнка
17.10.1878
Мать ребёнка: Огарёва (Мещерская) Мария Борисовна
Рождение ребёнка
26.03.1882
Мать ребёнка: Огарёва (Мещерская) Мария Борисовна
Смерть
13.01.1917