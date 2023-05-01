Огарёв Пётр Николаевич 04.03.1849 — найти родственников по фамилии на Familio
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Огарёв Пётр Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 04.03.1849

умер 13.01.1917

Супруги
Огарёва (Мещерская) Мария Борисовна15.07.1851 г.р.
Дети
Карцова (Огарёва) Мария Петровна1876 г.р.
Огарёв Сергей Петрович17.10.1878 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огарёва (Мещерская) Мария Борисовна

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Карцова (Огарёва) Мария Петровна

Мать ребёнка: Огарёва (Мещерская) Мария Борисовна

Рождение ребёнка
17.10.1878

Сын: Огарёв Сергей Петрович

Мать ребёнка: Огарёва (Мещерская) Мария Борисовна

Рождение ребёнка
26.03.1882

Сын: Огарёв Борис Петрович

Мать ребёнка: Огарёва (Мещерская) Мария Борисовна

Смерть
13.01.1917

Место погребения: Никольское кладбище, Санкт-Петербург, Россия

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