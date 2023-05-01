Карцова (Огарёва) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карцова (Огарёва) Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

После 1970

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Огарёв Пётр Николаевич

Мать: Огарёва Мария Борисовна

Рождение ребёнка
После 1900

Дочь: Карцова Мария Александровна

Отец ребёнка: Карцов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
После 1900

Дочь: Карцова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Карцов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
После 1900

Дочь: Карцова Елена Александровна

Отец ребёнка: Карцов Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карцов Александр Николаевич

Смерть
После 1970
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