Карцова (Огарёва) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиПосле 1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Огарёв Пётр Николаевич
Мать: Огарёва Мария Борисовна
Рождение ребёнка
После 1900
Дочь: Карцова Мария Александровна
Отец ребёнка: Карцов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
После 1900
Дочь: Карцова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Карцов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
После 1900
Дочь: Карцова Елена Александровна
Отец ребёнка: Карцов Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1970