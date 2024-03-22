Мещерский Борис Васильевич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти27.02.1884
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Бракосочетание
14.01.1843
Рождение ребёнка
23.08.1848
Дочь: Татищева Екатерина Борисовна
Мать ребёнка: Мещерская София Васильевна
Рождение ребёнка
15.03.1850
Сын: Мещерский Борис Борисович
Мать ребёнка: Мещерская София Васильевна
Рождение ребёнка
15.07.1851
Дочь: Огарёва Мария Борисовна
Мать ребёнка: Мещерская София Васильевна
Рождение ребёнка
04.11.1852
Сын: Мещерский Сергей Борисович
Мать ребёнка: Мещерская София Васильевна
Рождение ребёнка
10.12.1854
Сын: Мещерский Алексей Борисович
Мать ребёнка: Мещерская София Васильевна
Рождение ребёнка
07.03.1864
Дочь: Гончарова Елена Борисовна
Мать ребёнка: Мещерская София Васильевна
Смерть
27.02.1884
Пушкин, Царскосельский уезд, Санкт-Петербургская губерния