Татищева (Мещерская) Екатерина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1848
Дата смерти26.12.1930
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1848
Бракосочетание
06.06.1875
Тверь, город Тверь, Тверская область
город Тверь, Тверская обл., Russian Federation (Россия) Кафедральный Преображенский Собор г. Твери Метрическая книга 1875 г., Кадр 110 https://ident.familysearch.org/cis-web/oauth2/v3/authorization?c... Показать все
Рождение ребёнка
11.07.1876
Отец ребёнка: Татищев Алексей Никитич
Рождение ребёнка
14.03.1879
Сын: Татищев Никита Алексеевич
Отец ребёнка: Татищев Алексей Никитич
Рождение ребёнка
22.10.1880
Дочь: Ребиндер (Татищева) Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Татищев Алексей Никитич
Рождение ребёнка
30.04.1882
Дочь: Брянчанинова (Татищева) София Алексеевна
Отец ребёнка: Татищев Алексей Никитич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
26.12.1930
Рождение ребёнка
06.12.1985
Сын: Татищев Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Татищев Алексей Никитич
Беляницы, Сонковский муниципальный район, Тверская область