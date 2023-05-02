Татищева (Мещерская) Екатерина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татищева (Мещерская) Екатерина Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1848

Дата смерти

26.12.1930

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1848

Отец: Мещерский Борис Васильевич

Мать: Мещерская (Оболенская) София Васильевна

Бракосочетание
06.06.1875

Муж: Татищев Алексей Никитич

Тверь, город Тверь, Тверская область
город Тверь, Тверская обл., Russian Federation (Россия) Кафедральный Преображенский Собор г. Твери Метрическая книга 1875 г., Кадр 110 https://ident.familysearch.org/cis-web/oauth2/v3/authorization?c... Показать все
Рождение ребёнка
11.07.1876

Сын: Татищев Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Татищев Алексей Никитич

Рождение ребёнка
14.03.1879

Сын: Татищев Никита Алексеевич

Отец ребёнка: Татищев Алексей Никитич

Рождение ребёнка
22.10.1880

Дочь: Ребиндер (Татищева) Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Татищев Алексей Никитич

Рождение ребёнка
30.04.1882

Дочь: Брянчанинова (Татищева) София Алексеевна

Отец ребёнка: Татищев Алексей Никитич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
26.12.1930
Рождение ребёнка
06.12.1985

Сын: Татищев Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Татищев Алексей Никитич

Беляницы, Сонковский муниципальный район, Тверская область

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