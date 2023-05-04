Ребиндер (Татищева) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ребиндер (Татищева) Екатерина Алексеевна

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Место рождения

г. Вена, Австро-Венгерская империя

Дата рождения

22.10.1880

Дата смерти

27.11.1963

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1880

Отец: Татищев Алексей Никитич

Мать: Татищева (Мещерская) Екатерина Борисовна

Бракосочетание
21.04.1902

Муж: Ребиндер Александр Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Венчались в Петербурге в церкви Свв. Захария и Елисаветы Кавалергардского полка
Рождение ребёнка
15.03.1903

Сын: Ребиндер Алексей Александрович

Отец ребёнка: Ребиндер Александр Александрович

Рождение ребёнка
29.06.1904

Сын: Ребиндер Александр Александрович

Отец ребёнка: Ребиндер Александр Александрович

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
10.01.1907

Дочь: Катуар (Ребиндер) Мария Александровна

Отец ребёнка: Ребиндер Александр Александрович

Шебекино, Шебекинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
08.07.1909

Сын: Ребиндер Борис Александрович

Отец ребёнка: Ребиндер Александр Александрович

Рождение ребёнка
29.04.1913

Сын: Ребиндер Михаил Александрович

Отец ребёнка: Ребиндер Александр Александрович

Шебекино, Шебекинский, Белгородская область
Смерть
27.11.1963

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