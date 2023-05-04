Ребиндер (Татищева) Екатерина Алексеевна
Место рожденияг. Вена, Австро-Венгерская империя
Дата рождения22.10.1880
Дата смерти27.11.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1880
Бракосочетание
21.04.1902
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Венчались в Петербурге в церкви Свв. Захария и Елисаветы Кавалергардского полка
Рождение ребёнка
15.03.1903
Сын: Ребиндер Алексей Александрович
Отец ребёнка: Ребиндер Александр Александрович
Рождение ребёнка
29.06.1904
Сын: Ребиндер Александр Александрович
Отец ребёнка: Ребиндер Александр Александрович
Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
10.01.1907
Дочь: Катуар (Ребиндер) Мария Александровна
Отец ребёнка: Ребиндер Александр Александрович
Рождение ребёнка
08.07.1909
Сын: Ребиндер Борис Александрович
Отец ребёнка: Ребиндер Александр Александрович
Рождение ребёнка
29.04.1913
Сын: Ребиндер Михаил Александрович
Отец ребёнка: Ребиндер Александр Александрович
Смерть
27.11.1963