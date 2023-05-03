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Татищев Алексей Никитич

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Место рождения

Яковцы, Полтавская волость, Полтавский уезд

Дата рождения

17.10.1846

Дата смерти

21.02.1896

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Яковцы, Полтавская волость, Полтавский уезд
Бракосочетание
06.06.1875

Жена: Татищева (Мещерская) Екатерина Борисовна

Тверь, город Тверь, Тверская область
город Тверь, Тверская обл., Russian Federation (Россия) Кафедральный Преображенский Собор г. Твери Метрическая книга 1875 г., Кадр 110 https://ident.familysearch.org/cis-web/oauth2/v3/authorization?c... Показать все
Рождение ребёнка
11.07.1876

Сын: Татищев Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Татищева (Мещерская) Екатерина Борисовна

Рождение ребёнка
14.03.1879

Сын: Татищев Никита Алексеевич

Мать ребёнка: Татищева (Мещерская) Екатерина Борисовна

Рождение ребёнка
22.10.1880

Дочь: Ребиндер (Татищева) Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Татищева (Мещерская) Екатерина Борисовна

Рождение ребёнка
30.04.1882

Дочь: Брянчанинова (Татищева) София Алексеевна

Мать ребёнка: Татищева (Мещерская) Екатерина Борисовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
21.02.1896
Рождение ребёнка
06.12.1985

Сын: Татищев Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Татищева (Мещерская) Екатерина Борисовна

Беляницы, Сонковский муниципальный район, Тверская область

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