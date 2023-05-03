Татищев Алексей Никитич
Место рождения
Дата рождения17.10.1846
Дата смерти21.02.1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.06.1875
Тверь, город Тверь, Тверская область
город Тверь, Тверская обл., Russian Federation (Россия) Кафедральный Преображенский Собор г. Твери Метрическая книга 1875 г., Кадр 110 https://ident.familysearch.org/cis-web/oauth2/v3/authorization?c... Показать все
Рождение ребёнка
11.07.1876
Мать ребёнка: Татищева (Мещерская) Екатерина Борисовна
Рождение ребёнка
14.03.1879
Сын: Татищев Никита Алексеевич
Мать ребёнка: Татищева (Мещерская) Екатерина Борисовна
Рождение ребёнка
22.10.1880
Дочь: Ребиндер (Татищева) Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Татищева (Мещерская) Екатерина Борисовна
Рождение ребёнка
30.04.1882
Дочь: Брянчанинова (Татищева) София Алексеевна
Мать ребёнка: Татищева (Мещерская) Екатерина Борисовна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
21.02.1896
Рождение ребёнка
06.12.1985
Сын: Татищев Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Татищева (Мещерская) Екатерина Борисовна
Беляницы, Сонковский муниципальный район, Тверская область