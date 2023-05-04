Татищев Никита Алексеевич
Место рожденияг. Вена, Австро-Венгерская империя
Дата рождения14.03.1879
Дата смерти03.04.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1879
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Татищева Александра Никитична
Мать ребёнка: Татищева (Дубасова) Дарья Фёдоровна
Бракосочетание
12.11.1906
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
08.10.1908
Мать ребёнка: Татищева (Дубасова) Дарья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Татищева (Дубасова) Дарья Фёдоровна
Смерть
03.04.1948
Похоронен на кладбище Батиньоль.