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Татищев Никита Алексеевич

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Место рождения

г. Вена, Австро-Венгерская империя

Дата рождения

14.03.1879

Дата смерти

03.04.1948

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1879

Отец: Татищев Алексей Никитич

Мать: Татищева (Мещерская) Екатерина Борисовна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Татищева Александра Никитична

Мать ребёнка: Татищева (Дубасова) Дарья Фёдоровна

Бракосочетание
12.11.1906

Жена: Татищева (Дубасова) Дарья Фёдоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
08.10.1908

Сын: Татищев Алексей Никитич

Мать ребёнка: Татищева (Дубасова) Дарья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Татищев Фёдор Никитич

Мать ребёнка: Татищева (Дубасова) Дарья Фёдоровна

Смерть
03.04.1948
Похоронен на кладбище Батиньоль.

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