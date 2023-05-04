Татищева (Дубасова) Дарья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татищева (Дубасова) Дарья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1888

Дата смерти

02.09.1984

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Татищева Александра Никитична

Отец ребёнка: Татищев Никита Алексеевич

Бракосочетание
12.11.1906

Муж: Татищев Никита Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
08.10.1908

Сын: Татищев Алексей Никитич

Отец ребёнка: Татищев Никита Алексеевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Татищев Фёдор Никитич

Отец ребёнка: Татищев Никита Алексеевич

Смерть
02.09.1984

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