Татищева (Дубасова) Дарья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1888
Дата смерти02.09.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Татищева Александра Никитична
Отец ребёнка: Татищев Никита Алексеевич
Бракосочетание
12.11.1906
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
08.10.1908
Отец ребёнка: Татищев Никита Алексеевич
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Татищев Никита Алексеевич
Смерть
02.09.1984