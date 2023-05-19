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Татищев Алексей Алексеевич

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Место рождения

Беляницы, Сонковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

06.12.1985

Дата смерти

16.01.1947

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около ?.09.1924

Жена: Татищева Юлия Владимировна

г. Берлин, Германское государство
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Кириллова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Татищева Юлия Владимировна

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
1933

Сын: Татищев Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Татищева Юлия Владимировна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Татищев Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: Татищева Юлия Владимировна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Татищев Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Татищева Юлия Владимировна

г. Нью-Йорк, США
Рождение ребёнка
1944

Дочь: Татищева Марша Алексеевна

Мать ребёнка: Татищева Юлия Владимировна

г. Вашингтон, Колумбия, США
Смерть
16.01.1947
г. Париж, Иль-де-Франс, Четвёртая Французская республика
Рождение
06.12.1985

Отец: Татищев Алексей Никитич

Мать: Татищева Екатерина Борисовна

Беляницы, Сонковский муниципальный район, Тверская область
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