Татищев Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения06.12.1985
Дата смерти16.01.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около ?.09.1924
г. Берлин, Германское государство
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Кириллова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Татищева Юлия Владимировна
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Татищева Юлия Владимировна
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: Татищева Юлия Владимировна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Татищев Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Татищева Юлия Владимировна
г. Нью-Йорк, США
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Татищева Марша Алексеевна
Мать ребёнка: Татищева Юлия Владимировна
г. Вашингтон, Колумбия, США
Смерть
16.01.1947
г. Париж, Иль-де-Франс, Четвёртая Французская республика
Рождение
06.12.1985