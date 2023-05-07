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Татищев Борис Алексеевич
Татищев Борис Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1933
Пол
Мужской
Отец
Татищев Алексей Алексеевич
1985 г.р.
Мать
Татищева (Буторова) Юлия Владимировна
1885 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец:
Татищев Алексей Алексеевич
Мать:
Татищева Юлия Владимировна
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