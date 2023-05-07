Татищев Михаил Алексеевич
Место рожденияг. Нью-Йорк, США
Дата рождения1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
г. Нью-Йорк, США
Бракосочетание
С 1962 по 1976
Жена: Беллас Патриция
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Татищева Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Беллас Патриция
г. Бостон, Массачусетс, США
Рождение ребёнка
1964
Сын: Татищев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Беллас Патриция
Рождение ребёнка
1968
Сын: Татищев Тимоти Майкл
Мать ребёнка: Беллас Патриция
Бракосочетание
После 1975
Жена: Ларсон Патриция Кэтрин
Рождение ребёнка
1980
Дочь: Татищева Ребекка Кетрин
Мать ребёнка: Ларсон Патриция Кэтрин