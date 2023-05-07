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Татищев Михаил Алексеевич

Место рождения

г. Нью-Йорк, США

Дата рождения

1940

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Татищев Алексей Алексеевич

Мать: Татищева Юлия Владимировна

г. Нью-Йорк, США
Бракосочетание
С 1962 по 1976

Жена: Беллас Патриция

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Татищева Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Беллас Патриция

г. Бостон, Массачусетс, США
Рождение ребёнка
1964

Сын: Татищев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Беллас Патриция

Рождение ребёнка
1968

Сын: Татищев Тимоти Майкл

Мать ребёнка: Беллас Патриция

Бракосочетание
После 1975

Жена: Ларсон Патриция Кэтрин

Рождение ребёнка
1980

Дочь: Татищева Ребекка Кетрин

Мать ребёнка: Ларсон Патриция Кэтрин