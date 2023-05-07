Беллас Патриция — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беллас Патриция

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1962 по 1976

Муж: Татищев Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Татищева Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Татищев Михаил Алексеевич

г. Бостон, Массачусетс, США
Рождение ребёнка
1964

Сын: Татищев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Татищев Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
1968

Сын: Татищев Тимоти Майкл

Отец ребёнка: Татищев Михаил Алексеевич

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