Беллас Патриция
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
С 1962 по 1976
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Татищева Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Татищев Михаил Алексеевич
г. Бостон, Массачусетс, США
Рождение ребёнка
1964
Сын: Татищев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Татищев Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
1968
Сын: Татищев Тимоти Майкл
Отец ребёнка: Татищев Михаил Алексеевич