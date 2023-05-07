Татищев Тимоти Майкл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татищев Тимоти Майкл

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1968

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

1940 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968

Отец: Татищев Михаил Алексеевич

Мать: Беллас Патриция