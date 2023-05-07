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Татищев Николай Михайлович
Татищев Николай Михайлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1964
Пол
Мужской
Отец
Татищев Михаил Алексеевич
1940 г.р.
Мать
Беллас Патриция
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964
Отец:
Татищев Михаил Алексеевич
Мать:
Беллас Патриция
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