Татищев Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатищев Николай Михайлович

Татищев Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1964

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

1940 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964

Отец: Татищев Михаил Алексеевич

Мать: Беллас Патриция

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close